Regionale Nachrichten und News
  • Beliebter Gaming-Laden in Plauen schließt: „Als kleiner Händler werden wir abgespeist und Großkonzerne profitieren“

René Roth (37), Inhaber des Geschäfts God of Games, ist selbstständig, seitdem er 23 ist.
René Roth (37), Inhaber des Geschäfts God of Games, ist selbstständig, seitdem er 23 ist. Bild: Ellen Liebner
Über 10.000 Videospiele hat Roth im Bestand. Doch der Umsatz damit wird kleiner.
Über 10.000 Videospiele hat Roth im Bestand. Doch der Umsatz damit wird kleiner. Bild: Ellen Liebner
Roth will in Zukunft verstärkt auf Sammelkarten und Spielzeug setzen.
Roth will in Zukunft verstärkt auf Sammelkarten und Spielzeug setzen. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Beliebter Gaming-Laden in Plauen schließt: „Als kleiner Händler werden wir abgespeist und Großkonzerne profitieren“
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Über 10.000 Videospiele hat er auf Lager. Jetzt zieht René Roth mit seinem Laden von der Bahnhofstraße weg. Warum das auch an der Videospielindustrie liegt und wo er weiter machen wird.

Noch stehen die Regale voller Videospiele, Konsolen, Sammelkarten, Fanartikeln und asiatischen Snacks. Eine Kundin schaut sich mehrere Playstation 3-Spiele an, sagt dann, dass sie aber lieber Sims auf dem PC spielen würde. Die Qual der Wahl – denn im Geschäft God of Games an der Plauener Bahnhofstraße findet man fast alles, wenn es um Gaming...
