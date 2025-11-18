Beliebter Gaming-Laden in Plauen schließt: „Als kleiner Händler werden wir abgespeist und Großkonzerne profitieren“

Über 10.000 Videospiele hat er auf Lager. Jetzt zieht René Roth mit seinem Laden von der Bahnhofstraße weg. Warum das auch an der Videospielindustrie liegt und wo er weiter machen wird.

Noch stehen die Regale voller Videospiele, Konsolen, Sammelkarten, Fanartikeln und asiatischen Snacks. Eine Kundin schaut sich mehrere Playstation 3-Spiele an, sagt dann, dass sie aber lieber Sims auf dem PC spielen würde. Die Qual der Wahl – denn im Geschäft God of Games an der Plauener Bahnhofstraße findet man fast alles, wenn es um Gaming...