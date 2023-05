Bergener Straße bald komplett saniert

Theuma.

Der vierte und letzte Abschnitt der Bergener Straße in Theuma wird zügig instand gesetzt. Der Gemeinderat segnete jetzt Planungskosten von gut 11.400 Euro ab. Nach aktueller Schätzung belaufen sich die Ausgaben für den Bau auf 103.000 Euro. 2021 war noch von etwa 65.000 Euro die Rede. Zwischenzeitlich sei es zu drastischen Kostensteigerungen gekommen, erklärte Bürgermeister Uwe Riedel (parteilos). Dieses Jahr soll die Fahrbahn geglättet werden, weil es für Neubauten und Instandsetzungen bereits vorab Fördermittel in Höhe von 50 Prozent gibt. Zudem: "Wir müssen bauen, die Straße ist teilweise nur noch ein Flickenteppich", sagte Riedel. Nimmt die Gemeinde in Aussicht gestellte Zuschüsse nicht in Anspruch, könnten sie laut Bauamtsleiter Karsten Steudel verfallen. (dien)