Betrunkener Autofahrer flüchtet in Plauen vor der Polizei

Ein Mann sollte Sonntagnacht nahe der Plauener Innenstadt kontrolliert werden. Er versuchte zu flüchten, kam aber nicht weit.

Plauen.

Ein 26-jähriger Autofahrer ist in der Nacht zu Sonntag in Plauen bei einer Routinekontrolle der Polizei geflüchtet. Wie die Beamten mitteilten, war der Mann kurz nach Mitternacht mit seinem Nissan auf der Friedensstraße unterwegs, als er von einer Streife angehalten werden sollte. Daraufhin gab der Mann Gas und raste mit seinem Wagen davon. Im Bereich Martin-Luther-Straße/August-Bebel-Straße konnte er kurz darauf von der Polizei gestellt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille in der Atemluft des 26-Jährigen. Die Blutentnahme wurde angeordnet und in einem Krankenhaus in Plauen realisiert. Der Fahrer muss sich nun laut Polizei wegen mehrerer Verkehrsdelikte strafrechtlich verantworten. (su)