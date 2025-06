Bis zum Südpol: Was ein bekannter Vogtländer auf Antarktis-Kreuzfahrt erlebte

Ein Stammtisch für begeisterte Teilnehmer von Kreuzfahrten soll am Freitag in Plauen etabliert werden. Die könnten damit an eine besondere Tradition anknüpfen. Zum Auftakt wird über eine besondere Reise ins ewige Eis berichtet.

Prof. Dr. Lutz Kowalzick ist ein mitreißender Erzähler. Der frühere Chefarzt der Plauener Hautklinik kann Situationen sehr anschaulich schildern. So anschaulich, dass jeder, der zuhört, am Ende fast glaubt, selbst dabei gewesen zu sein. Der Vielreisende, Jahrgang 1957, hatte nun eine Idee: Warum sich nicht mit anderen über Erlebnisse zur See...