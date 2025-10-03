„Blaulicht im Blut“: Mann aus Plauen in Erfurt geehrt

Plauen
Alexander Dietzsch aus dem Vogtland ist für seine langjährige ehrenamtliche Arbeit ausgezeichnet worden. Warum das in Thüringen passierte.
Alexander Dietzsch, ehrenamtliches Mitglied der Johanniter aus Plauen, ist ausgezeichnet worden. Bei Festveranstaltung zum Tag der Johanniter, der Ende September rund 3000 Teilnehmer in Erfurt vereinte, zählte er zu den acht Ehrenamtlichen, die für ihren herausragenden langjährigen Einsatz in der Hilfsorganisation geehrt wurden. Dietzsch, der...
