Blaulichttag am Plauener „Boxenstop“: Was die Veranstalter erreichen wollen

Am Mittwoch, 21. Mai, gibt es rund um Polizei, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk einiges zu erleben rund ums Chrieschwitzer Jugendzentrum.

Zum Blaulichttag lädt das Chrieschwitzer Jugendzentrum „Boxenstop“, Friesenweg 169, am Mittwoch, 21. Mai, ab 14 Uhr ein. Man wollen Kontakt zwischen jungen Leuten und Menschen in Uniform herstellen - um Barrieren abzubauen und „um spannende Berufsfelder und ehrenamtliches Engagement näher zu bringen“, so Jugendclub-Chef Pascal Ulbrich....