Böllerwurf an Plauener Schule: Polizei fasst Tatverdächtigen

Nach einem Vorfall am Dienstagmorgen haben die Beamten einen Ermittlungserfolg erzielt. Was jetzt bekannt ist.

Nach einem Zwischenfall am Dienstagmorgen vor der Plauener Dittes-Oberschule hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Die zunächst unbekannte männliche Person soll eine 13-Jährige beleidigt und bedroht sowie einen Böller in die Gruppe geworfen haben, in der die Schülerin stand. Danach sei er gemeinsam mit einem zweiten Mann in einem...