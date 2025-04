Plauen 4 min.

Corona-Lage im Vogtland: 50 Ansteckungen gemeldet

Die Entschärfung einer Weltkriegsbombe hielt die Plauener am Donnerstag in Atem. Evakuiert wurden auch Menschen, die sich wegen einer Coronainfektion in Quarantäne befanden. In Auerbach sollen Filter Coronaviren in Schulungsräumen den Garaus machen. Aktuelles rund um Corona in der Region in unserer Übersicht.