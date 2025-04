Bombennacht in Plauen vor 80 Jahren: Was zum Gedenken der Opfer in der Stadt geplant ist

Von den zahlreichen Luftangriffen auf Plauen hat sich besonders die Nacht vom 10. auf den 11. April 1945 in das kollektive Gedächtnis gebrannt. Wie zum 80. Jahrestag an die Opfer erinnert werden soll.

Nur gut 20 Minuten dauerte der Angriff, der Plauen in der Nacht zum 11. April 1945 in Schutt und Asche legte. Fast 5000 Tonnen Bombenlast warfen die Alliierten in diesen Minuten ab. „Die höchste Bombenlast pro Quadratmeter in Sachsen“, sagt der Plauener CDU-Landtagsabgeordnete Jörg Schmidt. Es war der letzte von insgesamt 14 Luftangriffen...