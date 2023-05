Bürgerchor gestaltet Frühlingskonzert

Jocketa.

In der Sporthalle Jocketa findet am Samstag ab 16 Uhr ein Frühlingskonzert mit dem Bürgerchor Jocketa und dem Mallon-Streichquartett aus Greiz statt. Hintergrund: Im Jahr 2019 wurde in Jocketa das 600. Ortsjubiläum mit einem großen Fest gefeiert. Einige Monate zuvor hatte sich eine fröhliche Runde von Sängern und Sängerinnen zusammengefunden, um die Feierlichkeiten mitzugestalten. Die Proben des neuen Chores machten damals so viel Spaß, dass die Sänger und Sängerinnen gern weiter zusammen singen wollten. Nach einer langen coronabedingten Unterbrechung treffen sich die Sänger seit Januar wieder regelmäßig und haben ein Frühlingsprogramm erarbeitet, das sie nun bei Kaffee und Kuchen präsentieren möchten. Im Mallon-Streichquartett aus Greiz sorgen Gerd Mallon und Katrin Tittes (Violine), Katharina Oberreuter (Viola) und Jürgen Tittes (Violoncello) für Salonmusik. Die Eintrittskarten zu fünf Euro (Kaffee und Kuchen sind im Preis enthalten) gibt es im Vorverkauf in der Gemeindeverwaltung Pöhl oder zu Konzertbeginn am Eingang. Voranmeldungen unter Telefon 037439 7400 sind zwecks Planung erwünscht. (bju)