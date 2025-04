Bürgermeister Kämpf nach Diebstahl des Gedenksteins an Synagoge in Plauen: „Es fühlt sich wie ein großer Rückschlag an“

Während der Vogtländische Israelverein bereits einen Spendenaufruf startete, äußert nun auch Sozialbürgermeister Tobias Kämpf Verärgerung über den Diebstahl.

Nachdem Diebe die Bronzetafel stahlen, die an die von den Nazis in Plauen zerstörte Synagoge erinnerte, zeigt sich Bürgermeister Tobias Kämpf (CDU) verärgert: „Großes Unverständnis und Verärgerung“ habe die Nachricht in ihm ausgelöst. „Ich hoffe, dass die Täter gefasst und zur Verantwortung gezogen werden“, so Kämpf, der sich...