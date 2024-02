Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Magwas stellt Strafanzeigen: „Den Gossenjargon der AfD akzeptiere ich nicht“

Die CDU-Bundestagsabgeordnete aus dem Vogtland sieht sich nach Kritik an der AfD mit massiven Beleidigungen konfrontiert. „Freie Presse“ sprach mit der 44-Jährigen über die Anfeindungen und inwiefern diese mit ihrem Auftritt bei der Demo gegen rechts in Plauen zusammenhängen.

„Freie Presse“: Frau Magwas, Sie haben in einem Interview mit der „Bunten“ öffentlich gemacht, dass Sie erneut Beleidigungen ausgesetzt sind. Sie zeigten AfD-Vizechef Stephan Brandner nach einem Kommentar bei X (vormals Twitter) an, in dem er Sie eine „bemerkenswert dumme Vizepräsidentin“ nannte. Es soll aber nicht der einzige Fall...