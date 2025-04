Bunte Pop-Art in Plauen: Thomas Schlotts Ergebnisse einer farbenfrohen Weltreise

Thomas Schlott stellt in der Galerie Forum K aus. Seine Vernissagen sind dafür bekannt, dass das Publikum aktiv wird. Was er sich diesmal Besonderes zum Mitmachen einfallen ließ.

Der Pop-Art-Künstler Thomas Schlott, 1965 in Plauen geboren, ist in der Welt zuhause. Dort arbeitet der gelernte Industriemechaniker, der in der Druckbranche tätig ist, seit fast 20 Jahren auch - zum Beispiel in Asien und zurzeit auf Kuba. Da verwundert es nicht, dass der Künstler derzeit jede Menge lateinamerikanischer Einflüsse in seine...