Chance für die Bummelletzten: Am Sonntag sind viele Geschäfte in Plauen geöffnet

Plauen
Wer noch nicht alle Geschenke hat, kann sich am vierten Advent auf in die City machen, um in letzter Minute zu shoppen. Auch im Westend geht etwas.
Wer noch nicht alle Weihnachtsgeschenke beisammen hat, kann am Sonntag, das ist der vierte Advent, in der Plauener Innenstadt und rund um den Rosa-Luxemburg-Platz im Westend noch einmal shoppen. Während in der City auch der Weihnachtsmarkt lockt, sind viele Geschäfte von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Im und am Möbelhaus Biller findet neben Beratung...
