Christin Ziehr stellt Weltrekord im Langwandern auf: Doch wo ist die vogtländische Extremsportlerin, die längst in der Heimat ankommen wollte?

Die 38-Jährige ist bei ihrem längsten Nonstop-Marsch von Berlin nach Plauen gegen Ende falsch abgebogen. Die Ankunft am Altmarkt verschiebt sich deshalb. Wann sie zu erwarten ist.

Die Plauener Ultrawanderin Christin Ziehr ist happy. Sie hat den aktuellen Weltrekord im Langwandern von 302 Kilometern am Stück in der Nacht von Donnerstag auf Freitag geknackt. Seit Dienstagmorgen, als sie um 8 Uhr am Brandenburger Tor startete, ist die Frau auf den Beinen. Richtig genießen kann sie den Erfolg gerade aber noch nicht. Ihr Ziel...