Circus Voyage gastiert auf Festplatz

Plauen.

Der Circus Voyage beginnt am heutigen Samstag auf dem Plauener Festplatz an der Festhalle ein mehrtägiges Gastspiel. Die Premierenvorstellung ist für 18 Uhr angekündigt. Am Sonntag wird dann für 15 Uhr ins Zirkuszelt eingeladen. Bis einschließlich Sonntag kommender Woche folgen weitere Vorstellungen. Montag und Dienstag sind Ruhetage. Die Tierschutzorganisation Peta hatte im Vorfeld begrüßt, dass der Circus Voyage darauf verzichtet, mit Großwildtieren wie Elefanten, Giraffen und Flusspferden auf Tournee zu gehen. (bju)