Comedian und Youtuber „Addnfahrer“ kommt in die Festhalle Plauen

Der Comedian „Addnfahrer“ kommt mit neuen „Lausbuam Gschichtn“ zurück nach Plauen – am Freitag, 12. September, in der Festhalle. Karten gibt es noch.
Den Freitagabend gut gelaunt und mit markantem Dialekt in der Festhalle Plauen verbringen – das verspricht der frühere Social-Media-Star „Addnfahrer“ seinen Gästen. Der bayerische Comedian und Youtuber bringt sein neues Programm „Lausbuam Gschichtn“ mit, teilt Eva Kretz vom Konzertbüro Augsburg mit. Beginn ist am Freitag, 12. September, um 20 Uhr. Schon 2023 stand der „Addnfahrer“ mit seinem ersten Programm in der Plauener Festhalle auf der Bühne. Den Sprung von Youtube & Co. ins Live-Programm schaffte er durch seine eigenwillige Art, etwa wenn er augenzwinkernd über Bayern witzelt. Nun erzählt er in gewohntem Stil neue Geschichten aus dem Alltag. Karten für den Comedy-Abend in der Festhalle gibt es im Vorverkauf, online sowie an der Abendkasse ab etwa 19 Uhr. (nütz)