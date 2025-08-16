CSD in Plauen: So will die Polizei das Demonstrationsgeschehen absichern

Plauen
Am Samstag zieht die queere Community anlässlich des Christopher Street Days durch Plauen. Bis zu 500 Teilnehmer werden erwartet.
Unter dem Motto „Liebe ist bunt“ wollen am Samstag Menschen für Vielfalt und Toleranz durch Plauens Straßen ziehen. Mit bis zu 500 Teilnehmern rechnen die Organisatoren beim diesjährigen CSD. Doch bundesweit nimmt die Gewalt gegen Queere zu. In Plauen gab es im vorigen Jahr einen Gegenprotest. Noch während die Pride-Parade durch die Stadt...
