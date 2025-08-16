Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  CSD in Plauen: So will die Polizei das Demonstrationsgeschehen absichern

Auch in diesem Jahr planen die Organisatoren eine bunte Party auf dem Theaterplatz.
Auch in diesem Jahr planen die Organisatoren eine bunte Party auf dem Theaterplatz. Bild: Ellen Liebner/Archiv
CSD in Plauen: So will die Polizei das Demonstrationsgeschehen absichern
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Samstag zieht die queere Community anlässlich des Christopher Street Days durch Plauen. Bis zu 500 Teilnehmer werden erwartet.

Mehr Artikel