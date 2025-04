Darum können die Stahlträger der neuen Elsterbrücke in Plauen nur nachts montiert werden

Erneut musste an Plauens wichtigster Baustelle eine Nachtschicht eingelegt werden. Mehrere Längsprofile wurden per Kran an die dafür vorgesehenen Stellen gehievt.

Wer am Donnerstagabend am Elsterufer nahe der Plauener Innenstadt unterwegs war, dem wird womöglich die geschäftige Bautätigkeit an der Brückenbaustelle aufgefallen sein. Zwei große Autodrehkräne hievten mehrere rund 35 Meter lange Stahlprofile in die Höhe und setzen die Bauteile schließlich auf den dafür vorgesehenen Fundamenten ein.