Das Fleischkäse-Brötchen aus dem Globus-Markt im Vogtland: Knusprige Kult-Semmel erhält eigene Fan-Kollektion

Sie knuspert, riecht würzig, ist preiswert und macht satt: Weil viele Vogtländer auf die Leberkäse-Semmel stehen, haben sich die Mitarbeiter des Globus-Marktes etwas Besonderes einfallen lassen.

Weshalb genau fahren so viele Vogtländer und Oberfranken eigentlich in den Weischlitzer Globus-Markt? Zum Einkauf, schon klar. Aber lockt da nicht auch noch etwas anderes? Etwas Knuspriges, Zartrosafarbenes, das einen unnachahmlich würzigen Geruch verströmt? Weshalb genau fahren so viele Vogtländer und Oberfranken eigentlich in den Weischlitzer Globus-Markt? Zum Einkauf, schon klar. Aber lockt da nicht auch noch etwas anderes? Etwas Knuspriges, Zartrosafarbenes, das einen unnachahmlich würzigen Geruch verströmt?