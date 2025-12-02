Das Fleischkäse-Brötchen aus dem Globus-Markt im Vogtland: Knusprige Kult-Semmel erhält eigene Fan-Kollektion

Plauen
Sie knuspert, riecht würzig, ist preiswert und macht satt: Weil viele Vogtländer auf die Leberkäse-Semmel stehen, haben sich die Mitarbeiter des Globus-Marktes etwas Besonderes einfallen lassen.
Weshalb genau fahren so viele Vogtländer und Oberfranken eigentlich in den Weischlitzer Globus-Markt? Zum Einkauf, schon klar. Aber lockt da nicht auch noch etwas anderes? Etwas Knuspriges, Zartrosafarbenes, das einen unnachahmlich würzigen Geruch verströmt?
