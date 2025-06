„Das fühlt sich wie Diskriminierung an“: Heftige Debatte um Höhenschranke für Camper an der Talsperre Pöhl entbrannt

Weil illegales Camping am Gansgrüner Strand immer wieder zu Problemen geführt habe, ist die Zufahrt dorthin jetzt in der Höhe begrenzt. An der Maßnahme scheiden sich die Geister.

Zwischen „schade“ und „absolut kein Verständnis“ rangierte am Wochenende eine Debatte in den sozialen Netzwerken über eine Höhenbegrenzung an der Talsperre Pöhl. Genauer gesagt, an der Zufahrt zum Badestrand in Gansgrün. Seit Ende der zurückliegenden Saison ist die Parkplatz-Zufahrt dort mit einer Schranke auf der Höhe von 2,10... Zwischen „schade“ und „absolut kein Verständnis“ rangierte am Wochenende eine Debatte in den sozialen Netzwerken über eine Höhenbegrenzung an der Talsperre Pöhl. Genauer gesagt, an der Zufahrt zum Badestrand in Gansgrün. Seit Ende der zurückliegenden Saison ist die Parkplatz-Zufahrt dort mit einer Schranke auf der Höhe von 2,10...