  • Das gab’s noch nie in Plauen: Erstes Andreas-Treffen am Wochenende im Komturhof

Andreas Wittkopf ist seit Sommer der neue Pfarrer in der Johanniskirche.
Andreas Wittkopf ist seit Sommer der neue Pfarrer in der Johanniskirche. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Andreas Wittkopf ist seit Sommer der neue Pfarrer in der Johanniskirche.
Andreas Wittkopf ist seit Sommer der neue Pfarrer in der Johanniskirche. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Das gab’s noch nie in Plauen: Erstes Andreas-Treffen am Wochenende im Komturhof
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wie aus „Wetten dass...?“: Wenn Sie Andrea oder Andreas heißen, dann ist Ihr Name am Sonntag besonders gefragt. Was ein Pfarrer mit dem Event am 1. Advent zu tun hat.

Am Sonntag ist der 1. Advent. An diesem 30. November findet ab 10 Uhr in der Johanniskirche in Plauen ein Gottesdienst statt. Das Besondere: Wie in jedem Jahr wird an diesem letzten Novembertag auch Andreastag gefeiert. Im Anschluss öffnet der benachbarte Komturhof extra zu diesem Anlass ab 11 Uhr seine Tore. Es gibt Glühwein und alkoholfreien...
