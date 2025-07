„Das ist nicht zu verkaufen!“: Wie Kinder in Plauen Verantwortung übernehmen und was Erwachsene davon lernen können

Die Plauener Spielstadt zeigt, wie wichtig es ist, Kinder zu fördern. Hier sind sie selbstständig und selbstbewusst. Dafür braucht es aber viel ehrenamtliche und finanzielle Unterstützung.

„Das ist nicht zu verkaufen. Hier wird nur produziert!“, ruft Sarafina mit bestimmter Stimme aus dem Pavillon. „Das ist für die Modenschau morgen“. Es geht um die selbst gemachten T-Shirts und Beutel, die draußen an der Textilwerkstatt hängen, in der sie arbeitet. Nachdem sie von ihrem Tisch aus kurz und knapp mitgeteilt hat, was Sache...