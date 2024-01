Das Schicksal eines jüdischen Mädchens in Plauen: „Es geht mir unter die Haut“

Zwei Mädchen lebten vor mehr als 85 Jahren Wand an Wand. Eins war christlich getauft, das andere jüdisch. Eins hatte eine Zukunft, das andere nicht. Es ist eine Geschichte, die eine Plauenerin nicht loslässt.

Zwei Mädchen lebten in einem Haus. Wand an Wand im Erker. Beide waren in Plauen geboren. Eins war blond, das andere hatte dunkles Haar. Margot wohnte Schildstraße 12. Gertrud unterm Dach im Haus mit der Nummer 10. Es war das Eckhaus zur Kaiserstraße. Ein prächtiges Gründerzeithaus mit einem Türmchen, wie es viele in Plauen vor dem Zweiten...