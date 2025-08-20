Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Ellen Liebner
Bild: Ellen Liebner
Plauen
Das sind Plauens beste Stadtradler
Von Ellen Liebner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum zweiten Mal hatte die Stadtverwaltung zur Mitmach-Aktion für Hobby-Radfahrer aufgerufen. Jetzt gab’s die Belohnung.

Das kann sich sehen lassen: Bei der Mitmach-Aktion „Stadtradeln“ haben Radfahrer aus Plauen in den vergangenen Wochen rund 102.000 Kilometer zurückgelegt. Die Idee dahinter: Radfahrer dokumentieren in Teams die in einem bestimmten Zeitraum geradelten Kilometer, die besten Teilnehmer werden am Ende ausgezeichnet. Das ist jetzt geschehen. Wie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:15 Uhr
1 min.
Zwei Verletzte bei Unfall auf Kreuzung im Vogtland
Zu einem Unfall kam es auf einer Kreuzung im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Eine missachtete Vorfahrt war Ursache einer Kollision im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Ronny Hager
22.08.2025
2 min.
Ibug-Auftakt in Chemnitz abgesagt: Das sagen Stadt und Veranstalter
Die Ibug im ehemaligen Krankenhaus an der Scheffelstraße muss ihren Auftakt verschieben.
Eigentlich sollte das Kunstfestival am Freitag um 15 Uhr starten. Jetzt kommt es aber anders.
Lukas Fischer, Benjamin Lummer
16:55 Uhr
2 min.
Was für eine Ernte: Plauener Kleingärtner präsentieren die Früchte ihrer Arbeit
Beim Spitzengenuss in Plauen sind bis Samstag Blumen, Obst und Gemüse zu bestaunen. Und davon gibt es dieses Jahr reichlich.
Ellen Liebner
20:00 Uhr
1 min.
Bei Neumark: 18-Jährige verletzt sich schwer
Bei einem Motorradunfall in Neumark hat sich eine Motorradfahrerin schwer verletzt.
Eine junge Motorradfahrerin kam auf der Kreisstraße zwischen Schönbach und Neumark in einer Linkskurve zum Sturz.
Ronny Hager
21.08.2025
4 min.
Von Dorffest bis Lichtermeer: Das ist am Wochenende im Erzgebirge los
Welterbe in Flammen: Am Samstag steigt im Grünthaler Saigerhüttengelände wieder eine feurige Show.
Im Erzgebirge locken am Wochenende viele Veranstaltungen unter freiem Himmel. Ob Schalmeienklänge, Weinfest oder eine Miniaturwelt im Fackellicht. Hier sind einige Tipps.
unseren Redakteuren
11.08.2025
2 min.
Kleiner Fan aus dem Vogtland steht mit Idol auf der Bühne
Volker Rosin ist als Liedermacher für Kinder bekannt. Jetzt kam er ins Plauener Parktheater – und erfüllte einem jungen Vogtländer einen besonderen Wunsch.
Ellen Liebner
Mehr Artikel