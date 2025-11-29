Das sind Plauens neue Tourismusheldinnen

Sie tragen dazu bei, dass sich Plauen gastfreundlich zeigt: Vier Frauen aus der Vogtland-Kreisstadt haben jetzt eine besondere Auszeichnung erhalten. Wer sind die Geehrten?

Plauen hat vier neue Tourismushelden. Sie gehören zu insgesamt 64 Persönlichkeiten, die unlängst auf der Messe Touristik & Caravaning in Leipzig geehrt wurden. Sie alle vereint ihre große Leidenschaft und Ausdauer, mit der sie maßgeblich zur Entwicklung und zum Wachstum des sächsischen Tourismus beitragen.