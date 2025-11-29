Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Claudia Hempel (2.v.l), Heike Kirchhoff (3.v.l.), Karin Lenk (Mitte) und Gabi Rudolph (2.v.r.) sind Plauens neue Tourismushelden.
Claudia Hempel (2.v.l), Heike Kirchhoff (3.v.l.), Karin Lenk (Mitte) und Gabi Rudolph (2.v.r.) sind Plauens neue Tourismushelden. Bild: Andreas Stephan
Claudia Hempel (2.v.l), Heike Kirchhoff (3.v.l.), Karin Lenk (Mitte) und Gabi Rudolph (2.v.r.) sind Plauens neue Tourismushelden.
Claudia Hempel (2.v.l), Heike Kirchhoff (3.v.l.), Karin Lenk (Mitte) und Gabi Rudolph (2.v.r.) sind Plauens neue Tourismushelden. Bild: Andreas Stephan
Plauen
Das sind Plauens neue Tourismusheldinnen
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sie tragen dazu bei, dass sich Plauen gastfreundlich zeigt: Vier Frauen aus der Vogtland-Kreisstadt haben jetzt eine besondere Auszeichnung erhalten. Wer sind die Geehrten?

Plauen hat vier neue Tourismushelden. Sie gehören zu insgesamt 64 Persönlichkeiten, die unlängst auf der Messe Touristik & Caravaning in Leipzig geehrt wurden. Sie alle vereint ihre große Leidenschaft und Ausdauer, mit der sie maßgeblich zur Entwicklung und zum Wachstum des sächsischen Tourismus beitragen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
21.11.2025
2 min.
Kleine Schweiz und Türmerhaus: Das sind die Tourismushelden der Region Rochlitz
Sandra Enghardt, Inhaberin des „Türmerhaus“ auf dem Rochlitzer Berg, ist als Tourismusheldin geehrt worden.
Die Rochlitzer Gastronomin Sandra Enghardt und Veikko Scheibner aus Königshain-Wiederau sind auf der Touristikmesse TC in Leipzig für ihr Engagement geehrt worden.
Jan Leißner
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
17.11.2025
2 min.
Modernisierung der Plauener Tourist-Information beginnt: Was Einwohner und Besucher der Stadt jetzt wissen müssen
Kathleen Dentler von der Tourist-Information zeigt, wo es langgeht: Ein Aufsteller sowie die Figuren von Vater und Sohn weisen den Weg zum Ausweichquartier im Rathausfoyer.
Das Ausweichquartier ist bezogen. Nach knapp 30 Jahren wird die Einrichtung grundlegend erneuert. Künftig soll sie zentrale Anlaufstelle für Touristen im Vogtland sein.
Bernd Jubelt
01.12.2025
2 min.
Wück vor EM-Vergabe: Hoffe, UEFA hat aufgepasst
Hoffen auf den Zuschlag der EM 2029: Bundestrainer Wück und die deutschen Fußballerinnen.
Bundestrainer Wück wirbt vor der Vergabe der EM 2029 für Deutschland als Gastgeber. Dabei nennt er die großen Pluspunkte des deutschen Frauenfußballs.
Mehr Artikel