Das Smartphone im Kinderzimmer: Infoabend zur Medienerziehung in Plauen

Eine Veranstaltung im Spiel-Spaß-Kindertreff unterstützt Eltern mit alltagstauglichen Strategien für eine bewusste Medienerziehung.

In einer zunehmend digitalisierten Welt beginnt Medienerziehung heute oft schon im frühen Kindesalter. Doch was bedeutet ein gesunder Umgang mit Medien für Kinder? Welche Inhalte sind altersgerecht? In Kooperation mit der Initiative Medienbildung Vogtland lädt der Verein Spiel-Spaß-Kindertreff am Plauener Albertplatz zu einem Infoabend für...