Das war’s: Penny-Markt in der Plauener Südvorstadt verschwindet

Lange tat sich nichts, doch seit ein paar Tagen haben die Abrissbagger das Sagen.

Der seit Langem angekündigte Abriss des Penny-Supermarktes in der Plauener Südvorstadt hat begonnen. Seit einigen Tagen rücken Arbeiter dem Gebäude an der Leibnizstraße mit schwerem Gerät zu Leibe. Der Penny-Markt war in die Jahre gekommen und zu klein. Er weicht nun einem deutlich größeren Neubau. Schon im vierten Quartal 2026 soll dieser...