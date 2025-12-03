Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Debatte um Marktzeiten in Plauen: „Für die meisten Händler lohnt sich das nicht“

Wochenmarkt auf dem Altmarkt: Eigentlich böte das Areal Platz für mehr Händler.
Wochenmarkt auf dem Altmarkt: Eigentlich böte das Areal Platz für mehr Händler. Bild: Ellen Liebner
Wochenmarkt auf dem Altmarkt: Eigentlich böte das Areal Platz für mehr Händler. Bild: Ellen Liebner
Wochenmarkt auf dem Altmarkt: Eigentlich böte das Areal Platz für mehr Händler. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Debatte um Marktzeiten in Plauen: „Für die meisten Händler lohnt sich das nicht“
Redakteur
Von Swen Uhlig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Warum findet der Wochenmarkt in Plauen nur bis 14 Uhr statt? Warum findet samstags in der Innenstadt kein Markttreiben statt? Die Rathausspitze muss sich unangenehme Fragen von Stadträten gefallen lassen.

Die Festlegung des Marktkalenders gilt im Plauener Stadtrat gemeinhin als Formalie. Die Verwaltung legt die Termine und Zeiten zur Abstimmung vor, die Räte votieren dann zumeist einhellig und befürwortend.
