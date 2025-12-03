Debatte um Marktzeiten in Plauen: „Für die meisten Händler lohnt sich das nicht“

Warum findet der Wochenmarkt in Plauen nur bis 14 Uhr statt? Warum findet samstags in der Innenstadt kein Markttreiben statt? Die Rathausspitze muss sich unangenehme Fragen von Stadträten gefallen lassen.

Die Festlegung des Marktkalenders gilt im Plauener Stadtrat gemeinhin als Formalie. Die Verwaltung legt die Termine und Zeiten zur Abstimmung vor, die Räte votieren dann zumeist einhellig und befürwortend.