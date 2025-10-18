Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Vogtland
  • Plauen
  • Der Architekt und Netzwerker Eberhard Eisel verlässt die Plauener Bühne

So kannten und mochten viele Plauen Eberhard Eisel - hier auf seiner Dachterrasse.
So kannten und mochten viele Plauen Eberhard Eisel - hier auf seiner Dachterrasse. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Der Architekt und Netzwerker Eberhard Eisel verlässt die Plauener Bühne
Redakteur
Von Sabine Schott
Im Alter von 89 Jahren ist der frühere Chef der Bauplanung und ehemalige Vorsitzende des Theaterfördervereins am vergangenen Donnerstag gestorben. Auf charmante Art mischte er sich oft und viel ein.

Er war einer der Initiatoren des Bärensteinturms, den er von seiner Dachterrasse auf einem der Punkthäuser aus gut sehen konnte. Doch Eberhard Eisel hat sich noch in vielerlei anderer Hinsicht eingebracht in Plauen. Es war „seine“ Stadt. Dort wurde er im Januar 1936 geboren. Doch den 90. Geburtstag, den erlebte er nicht mehr. Eisel ist am...
