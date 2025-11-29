Der Plauener Weihnachtsmarkt im Preis-Check: Was müssen Besucher für Roster, Glühwein und gebrannte Mandeln bezahlen?

Das Imbiss-Angebot auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt ist abwechslungsreich – egal ob herzhaft oder süß, warm oder kalt. Doch wie sieht es mit den Kosten aus, müssen Besucher mehr Geld ausgeben als im Vorjahr? Die „Freie Presse“ hat den Test gemacht.

Süßes geht immer. 17 verschiedene Sorten an gebrannten Nüssen gibt es in diesem Jahr bei der Naschwerkstatt auf dem Plauener Weihnachtsmarkt. Die klassische gebrannte Mandel wird besonders gern gekauft. 100 Gramm kosten am Donnerstag vier Euro. „Wir haben einen Tagespreis, der je nach Einkauf beim Großhändler varrieren kann“, sagt... Süßes geht immer. 17 verschiedene Sorten an gebrannten Nüssen gibt es in diesem Jahr bei der Naschwerkstatt auf dem Plauener Weihnachtsmarkt. Die klassische gebrannte Mandel wird besonders gern gekauft. 100 Gramm kosten am Donnerstag vier Euro. „Wir haben einen Tagespreis, der je nach Einkauf beim Großhändler varrieren kann“, sagt...