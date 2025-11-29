Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Der Plauener Weihnachtsmarkt im Preis-Check: Was müssen Besucher für Roster, Glühwein und gebrannte Mandeln bezahlen?

Johannisbeer-Glühwein gibt es am Stand von Peter Hickmann zum ersten Mal. Er kostet 4,50 Euro. Besucher haben die Qual der Wahl: 14 Sorten Glühwein werden an der Bude angeboten.
Johannisbeer-Glühwein gibt es am Stand von Peter Hickmann zum ersten Mal. Er kostet 4,50 Euro. Besucher haben die Qual der Wahl: 14 Sorten Glühwein werden an der Bude angeboten. Bild: Ellen Liebner
Gebrannte Mandeln sind auf dem Weihnachtsmarkt der Renner. Für 100 Gramm müssen durchschnittlich vier Euro bezahlt werden.
Gebrannte Mandeln sind auf dem Weihnachtsmarkt der Renner. Für 100 Gramm müssen durchschnittlich vier Euro bezahlt werden. Bild: Ellen Liebner
Backfisch im Doppelbrötchen aus Magwitz für sechs Euro ließen sich am Freitag Susann Teuchert und Emelie Krannich (rechts) schmecken.
Backfisch im Doppelbrötchen aus Magwitz für sechs Euro ließen sich am Freitag Susann Teuchert und Emelie Krannich (rechts) schmecken. Bild: Ellen Liebner
Johannisbeer-Glühwein gibt es am Stand von Peter Hickmann zum ersten Mal. Er kostet 4,50 Euro. Besucher haben die Qual der Wahl: 14 Sorten Glühwein werden an der Bude angeboten.
Johannisbeer-Glühwein gibt es am Stand von Peter Hickmann zum ersten Mal. Er kostet 4,50 Euro. Besucher haben die Qual der Wahl: 14 Sorten Glühwein werden an der Bude angeboten. Bild: Ellen Liebner
Gebrannte Mandeln sind auf dem Weihnachtsmarkt der Renner. Für 100 Gramm müssen durchschnittlich vier Euro bezahlt werden.
Gebrannte Mandeln sind auf dem Weihnachtsmarkt der Renner. Für 100 Gramm müssen durchschnittlich vier Euro bezahlt werden. Bild: Ellen Liebner
Backfisch im Doppelbrötchen aus Magwitz für sechs Euro ließen sich am Freitag Susann Teuchert und Emelie Krannich (rechts) schmecken.
Backfisch im Doppelbrötchen aus Magwitz für sechs Euro ließen sich am Freitag Susann Teuchert und Emelie Krannich (rechts) schmecken. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Der Plauener Weihnachtsmarkt im Preis-Check: Was müssen Besucher für Roster, Glühwein und gebrannte Mandeln bezahlen?
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Imbiss-Angebot auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt ist abwechslungsreich – egal ob herzhaft oder süß, warm oder kalt. Doch wie sieht es mit den Kosten aus, müssen Besucher mehr Geld ausgeben als im Vorjahr? Die „Freie Presse“ hat den Test gemacht.

Süßes geht immer. 17 verschiedene Sorten an gebrannten Nüssen gibt es in diesem Jahr bei der Naschwerkstatt auf dem Plauener Weihnachtsmarkt. Die klassische gebrannte Mandel wird besonders gern gekauft. 100 Gramm kosten am Donnerstag vier Euro. „Wir haben einen Tagespreis, der je nach Einkauf beim Großhändler varrieren kann“, sagt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
17:30 Uhr
4 min.
Zwickauer Weihnachtsmarkt hat begonnen – was müssen Besucher für Roster und Glühwein bezahlen?
Heike Volklandt reicht eine Zwickauer Brühlette für 3,50 Euro über den Tresen. Außerdem verkauft sie Roster und Frikadellen.
Seit Montag haben die mehr als 100 Buden geöffnet. Mit welchen Ausgaben für Speisen und Getränke müssen Besucher rechnen? Ein Vergleich mit den Preisen des Vorjahres.
Johannes Pöhlandt
28.11.2025
4 min.
Glühwein doch nicht teurer? Was Essen und Trinken auf dem Weihnachtsmarkt Chemnitz kosten
Gemeinsam mit dem OB eröffnete der Weihnachtsmann am Freitagnachmittag den Chemnitzer Weihnachtsmarkt. An die Kleinsten wurden Chips für Fahrgeschäfte verteilt.
Vor Start des Weihnachtsmarktes hieß es, Glühwein werde in diesem Jahr teurer. Nun ist der Markt eröffnet – und es gibt gute Nachrichten.
Elisa Leimert
01.12.2025
2 min.
Wück vor EM-Vergabe: Hoffe, UEFA hat aufgepasst
Hoffen auf den Zuschlag der EM 2029: Bundestrainer Wück und die deutschen Fußballerinnen.
Bundestrainer Wück wirbt vor der Vergabe der EM 2029 für Deutschland als Gastgeber. Dabei nennt er die großen Pluspunkte des deutschen Frauenfußballs.
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
Mehr Artikel