Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Von Mittwoch bis Freitag haben Plauens Freibäder abends bis 20 Uhr geöffnet.
Von Mittwoch bis Freitag haben Plauens Freibäder abends bis 20 Uhr geöffnet. Bild: Ellen Liebner
Von Mittwoch bis Freitag haben Plauens Freibäder abends bis 20 Uhr geöffnet.
Von Mittwoch bis Freitag haben Plauens Freibäder abends bis 20 Uhr geöffnet. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Der Sommer ist zurück: Plauens Freibäder öffnen abends länger
Redakteur
Von Nancy Dietrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In dieser Woche steigen die Temperaturen wieder über die 30-Grad-Marke. Wer sich in Plauen erfrischen will, für den gibt es eine gute Nachricht.

Nach der Schule oder Arbeit nochmal im Freibad erfrischen: Mit Blick auf das aktuelle Sommerwetter ist das für viele Plauener eine Option. Wegen der erwarteten Temperaturen von über 30 Grad Celsius öffnen die beiden Plauener Freibäder jetzt an drei Tagen abends länger: Von Mittwoch bis Freitag ist eine Stunde länger bis 20 Uhr geöffnet,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:00 Uhr
1 min.
Wichtige Ortsverbindung im Erzgebirge wieder frei
Ein Teil des sanierten Straßenabschnitts zwischen Elterlein und Hermannsdorf.
Im Bereich des Ortseingangs von Hermannsdorf ist ein Abschnitt der Elterleiner Straße saniert worden. Dabei wurde auch eine nervige Engstelle beseitigt.
Kjell Riedel
06.08.2025
2 min.
Es wird wieder heiß im Vogtland: Freibad in Plauen öffnet erneut - Sauna schließt
Das Plauener Freibad Haselbrunn ist bald wieder offen.
Pünktlich zum Ferienende wird es wieder warm. Das Freibad Haselbrunn öffnet nach Schließung erneut. Bleibt das Sport- und Herrenbad dennoch weiter auf?
Jonas Patzwaldt
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
08.08.2025
1 min.
Große Auswahl: So sind die Plauener Bäder jetzt geöffnet
Im Freibad Haselbrunn kann ab sofort wieder der Sommer genossen werden.
Der Sommer will es nun noch einmal wissen. Die Plauener Bädergesellschaft ist darauf eingestellt.
Bernd Jubelt
17:04 Uhr
3 min.
Versuchter Totschlag in Plauen auf Handykamera gebannt: „Das Video macht mir fast mehr Angst als das ganze Geschehen“
Am Landgericht Zwickau wird derzeit die versuchte Tötung eines Plaueners verhandelt.
Weil er einen Mann, der ihn ungewollt filmte, angriff und mehrfach gegen den Kopf trat, muss sich ein 31-Jähriger vor Gericht verantworten. Videoaufnahmen belegen die Tat auf offener Straße in Plauen.
Claudia Bodenschatz
Mehr Artikel