Der Sommer ist zurück: Plauens Freibäder öffnen abends länger

Plauen
In dieser Woche steigen die Temperaturen wieder über die 30-Grad-Marke. Wer sich in Plauen erfrischen will, für den gibt es eine gute Nachricht.
Nach der Schule oder Arbeit nochmal im Freibad erfrischen: Mit Blick auf das aktuelle Sommerwetter ist das für viele Plauener eine Option. Wegen der erwarteten Temperaturen von über 30 Grad Celsius öffnen die beiden Plauener Freibäder jetzt an drei Tagen abends länger: Von Mittwoch bis Freitag ist eine Stunde länger bis 20 Uhr geöffnet,...
