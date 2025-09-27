Deutliches Besucherplus im Plauener Stadtbad: Schon bald könnte es weiter bergauf gehen

Bäderchef Ronny Adler hat Kassensturz gemacht und soeben die Jahresbilanz für 2024 vorgelegt. Finanziell steckt die Bädergesellschaft in den roten Zahlen. Doch eine geplante Investition gibt Hoffnung.

Plauens nächstes große Bauprojekt steht in den Startlöchern: der Anbau fürs Stadtbad. Die Ausschreibung der Bauleistungen soll bis Jahresende erfolgen, hatte kürzlich Baubürgermeisterin Kerstin Wolf (parteilos) informiert. Die zusätzliche Wasserfläche von mehr als 400 Quadratmetern wird sehnsüchtig erwartet. Denn das Stadtbad mit seinem...