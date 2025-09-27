Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Deutliches Besucherplus im Plauener Stadtbad: Schon bald könnte es weiter bergauf gehen

Das Plauener Stadtbad verzeichnet ein deutliches Besucherplus.
Das Plauener Stadtbad verzeichnet ein deutliches Besucherplus. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Deutliches Besucherplus im Plauener Stadtbad: Schon bald könnte es weiter bergauf gehen
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bäderchef Ronny Adler hat Kassensturz gemacht und soeben die Jahresbilanz für 2024 vorgelegt. Finanziell steckt die Bädergesellschaft in den roten Zahlen. Doch eine geplante Investition gibt Hoffnung.

Plauens nächstes große Bauprojekt steht in den Startlöchern: der Anbau fürs Stadtbad. Die Ausschreibung der Bauleistungen soll bis Jahresende erfolgen, hatte kürzlich Baubürgermeisterin Kerstin Wolf (parteilos) informiert. Die zusätzliche Wasserfläche von mehr als 400 Quadratmetern wird sehnsüchtig erwartet. Denn das Stadtbad mit seinem...
