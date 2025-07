Die Glücks kehren ins Vogtland zurück: „Unsere Familien und Freunde sind hier“

Peter Glück ist in Plauen geboren. Doch das Studium zogen ihn und seine Partnerin in die Ferne. Gemeinsam mit seiner Frau wagt er nun den beruflichen Neustart in der Heimat. Und ab Samstag präsentiert er seine große Leidenschaft.

Die einen schillern in den schönsten Farben, vor den anderen könnte einen der Ekel packen. Gemeinsam ist ihnen: Es sind alles Insekten, welche der promivierte Naturwissenschaftler Peter Glück als Präparate im Kreuzgewölbe des Leubnitzer Schlosses erstmals öffentlich unter dem Motto „Ein Einblick in die große Welt der Kleinen" zeigt.