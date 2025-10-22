Die „Kaiser-Girls“ entern das Plauener Kino: So erlebten Fans aus dem Vogtland den Start des Roland-Kaiser-Films im Capitol

In gleich drei Abendvorstellungen konnten die Fans der Schlager-Ikone ihr Idol im neuen Kinofilm feiern. Die Nachfrage nach Tickets war riesig. Warum es die Fans von den Sitzen riss.

Er ist der Gentleman des deutschen Schlagers und hat längst Kult-Status erlangt: Roland Kaiser singt seit fünf Jahrzehnten über die Waffen der Frauen, verbotene Träume und große Gefühle. Nun feierte der Schlagerstar sein Kino-Debüt. Am Dienstag lief der Konzertfilm „50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben für die Musik" im Plauener Capitol...