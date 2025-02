Die Narren sind los: Straßberg startet die heiße Faschingsphase – was ist wann und wie geplant?

Das neue Prinzenpaar ist startklar. In dieser Saison ist ein Flug in Richtung Südsee gebucht. Wo gibt es Tickets für die legendären Faschingspartys im Plauener Ortsteil?

Faschingspartys in Straßberg sind legendär. Die närrische Abteilung der Sportgemeinschaft will auch in dieser Saison die Turnhalle wieder in ein Tollhaus verwandeln. Nach dem Trip in die Goldenen Zwanziger Jahre mit Glitzer, Glamour und Charleston zieht es die Weiß-Blauen diesmal in sonnige Gefilde. Motto der feuchtfröhlichen Reise:...