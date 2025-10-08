Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In einen Plauener Kindergarten wurde eingebrochen.
In einen Plauener Kindergarten wurde eingebrochen.
Plauen
Diebe brechen in Plauener Kindergarten ein - und stehlen Süßigkeiten
Redakteur
Von Tino Beyer
Betroffen war die Einrichtung an der Plauener Kaiserstraße.

Schreckmoment in einem Plauener Kindergarten an der Kaiserstraße: In die Einrichtung wurde eingebrochen. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei zwischen Montag, 18 Uhr und Dienstag, 6.30 Uhr. Die Einbrecher drangen gewaltsam in die Innenräume ein. Ihre Beute: Süßigkeiten. Dazu noch ein zweistelliger Geldbetrag, wie die Polizei am...
