Diebe brechen in Plauener Kindergarten ein - und stehlen Süßigkeiten

Plauen
Betroffen war die Einrichtung an der Plauener Kaiserstraße.
Schreckmoment in einem Plauener Kindergarten an der Kaiserstraße: In die Einrichtung wurde eingebrochen. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei zwischen Montag, 18 Uhr und Dienstag, 6.30 Uhr. Die Einbrecher drangen gewaltsam in die Innenräume ein. Ihre Beute: Süßigkeiten. Dazu noch ein zweistelliger Geldbetrag, wie die Polizei am...
