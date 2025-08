Diebe wollen in Plauen Lebensmittel stehlen - werden aber gestört

Der Wagen stand an der Rähnisstraße. Worauf die Polizei nun setzt.

Der Diebstahl von Lebensmitteln ist in Plauen am Montag, 28. Juli, Einbrechern misslungen. Die Polizei hat jetzt über den Fall berichtet. Die Täter haben gegen 23 Uhr einen Imbiss-Anhänger an der Rähnisstraße gewaltsam aufgebrochen. Danach versuchten sie, Lebensmittel aus dem Wagen zu stehlen, schilderten die Beamten. Ein gleichfalls...