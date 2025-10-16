Diese Straße in Plauen bleibt deutlich länger gesperrt als geplant

Ursprünglich sollte der Verkehr ab Freitag wieder rollen. Doch daraus wird nun nichts. Warum der Ausbau der Mückenberger Straße länger dauert als vorgesehen.

Die Mückenberger Straße bleibt länger Baustelle als geplant. Ursprünglich sollte die seit 21. Juli gesperrte Straße am Freitag wieder für den Verkehr freigegeben werden. Doch daraus wird nichts. Wie Steffen Ullmann, Fachgebietsleiter Tiefbau, auf Nachfrage mitteilte, wird ein erster Bauabschnitt nunmehr bis zum 25. Oktober fertiggestellt.