Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Mückenbergerstraße ist noch Baustelle. Ein Abschnitt soll Ende nächster Woche fertig sein.
Die Mückenbergerstraße ist noch Baustelle. Ein Abschnitt soll Ende nächster Woche fertig sein. Bild: Ellen Liebner
Die Mückenbergerstraße ist noch Baustelle. Ein Abschnitt soll Ende nächster Woche fertig sein.
Die Mückenbergerstraße ist noch Baustelle. Ein Abschnitt soll Ende nächster Woche fertig sein. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Diese Straße in Plauen bleibt deutlich länger gesperrt als geplant
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ursprünglich sollte der Verkehr ab Freitag wieder rollen. Doch daraus wird nun nichts. Warum der Ausbau der Mückenberger Straße länger dauert als vorgesehen.

Die Mückenberger Straße bleibt länger Baustelle als geplant. Ursprünglich sollte die seit 21. Juli gesperrte Straße am Freitag wieder für den Verkehr freigegeben werden. Doch daraus wird nichts. Wie Steffen Ullmann, Fachgebietsleiter Tiefbau, auf Nachfrage mitteilte, wird ein erster Bauabschnitt nunmehr bis zum 25. Oktober fertiggestellt....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.07.2025
3 min.
Plauener Straßen über Monate gesperrt: Neue Baustellen behindern ab Montag den Verkehr
In Plauen gibt es ab Montag neue größere Straßensperrungen aufgrund von Bauarbeiten.
Die Neundorfer und die Mückenberger Straße werden ab Montag zur Großbaustelle. Doch auch an anderen Stellen müssen sich Kraftfahrer auf Straßensperrungen einstellen.
Bernd Jubelt
16:45 Uhr
2 min.
Störung der Totenruhe? Ermittlungen an Dresdner Uniklinik
Störung der Totenruhe ist eine Straftat und wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet. (Symbolbild)
Die Störung der Totenruhe ist eine Straftat. An der Universitätsklinik Dresden wird deshalb gegen mehrere Mitarbeiter ermittelt.
16:45 Uhr
3 min.
Prozess um Plauener Spielhallen-Raub: Angeklagter weint im Gerichtssaal – „es tut mir leid, dass ich mich mit dem Zeug so kaputt gemacht habe“
Am Freitag sprach das Landgericht Zwickau ein Urteil im Prozess.
Am letzten Verhandlungstag forderte die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von über drei Jahren. Danach soll der Angeklagte in eine Entziehungsanstalt. Welches Urteil am Ende gefallen ist.
Jonas Patzwaldt
16:05 Uhr
3 min.
Anwohner brauchen einen langen Atem: Warum in Plauen für 380 Meter Straßenerneuerung fast ein Jahr Bauzeit benötigt wird
Kurz nach der Einfahrt zum Netto-Markt im Bereich Gneisenaustraße ist die Neundorfer Straße seit dem Sommer voll gesperrt.
Seit Juli wird auf der Neundorfer Straße in Plauen gebaut. Die gute Nachricht: Bislang liegen die Arbeiten im Zeitplan. Doch für die Anwohner ist es dennoch eine große Geduldsprobe.
Bernd Jubelt
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel