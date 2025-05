Diese Straßensperrung in Plauen überrascht so manchen Autofahrer

Die Straße am Komturhof war eigentlich wieder freigegeben. Seit dieser Woche gilt das nicht mehr. So mancher muss umkehren. Wie lange die aktuelle Einschränkung gilt.

Einmal umkehren, bitte! Das gilt in dieser Woche für Autofahrer in Plauen, die von der Hofwiesenstraße an der Sparkasse vorbei ins Stadtzentrum fahren wollen. Denn dort ist seit Montag stadteinwärts wieder gesperrt. So mancher Autofahrer übersieht die Hinweisschilder und muss an der Sperr-Bake umdrehen. Der Bereich am Komturhof war über lange...