Diese Vogtländerin glaubt an eine Wiedergeburt

Erstmals findet am ersten Augustwochenende in der Plauener Festhalle eine Messe statt, die sich mit Spiritualität beschäftigt. Yvonne Prandi macht mit. Sie spricht über Reinkarnation.

Yvonne Prandi glaubt an Wiedergeburt, jedoch nicht im Sinne der christlichen Auferstehung. „Ich bin eine alte Seele“, sagt die 45-Jährige. Was die Plauenerin meint: Sie habe schon einmal gelebt - und zwar öfters, allerdings in verschiedenen Körpern. Reinkarnieren nennt man das, was in der buddhistischen oder hinduistischen Religion von...