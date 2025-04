Dieter „Maschine“ Birr und Uwe Hassbecker begeistern in Plauen

„Maschine Intim – Lieder für Generationen – mit Uwe Hassbecker“ hieß es am Samstagabend in der Plauener Festhalle.

Natürlich hat Dieter „Maschine“ Birr in seiner über 50 Jahre umfassenden Musikerkarriere noch nie etwas Unpersönliches gemacht, dennoch ist „Maschine Intim – Lieder für Generationen – mit Uwe Hassbecker“ das Persönlichste, was er jemals auf die Bühne gebracht hat. Davon konnten sich die Vogtländer am Samstagabend beim Konzert in...