Diplomat in Turnschuhen: Das ist der neue Direktor an der Dittes-Oberschule in Plauen

Der Pädagoge Tobias Bürger lebt mittlerweile in Plauen, war zuvor aber schon an mehreren anderen Orten daheim. Er tritt in große Fußstapfen, will viel beibehalten, jedoch auch Änderungen einführen. Welche das sind.

War das eigentlich ein richtiger Urlaub? Eine Woche in den Sommerferien hat Tobias Bürger jetzt mit seiner Familie im Bayerischen Wald verlebt, doch an den Vormittagen arbeitete er für und teils auch in seiner neuen Schule. Der 41-Jährige ist jetzt der Direktor der Plauener Dittes-Oberschule, deren langjähriger Chef Gert Maßow in den...