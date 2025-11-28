Diskussion entbrannt: Können Lehrer bei Schulausflügen zur neuen Plauener Eisbahn ein Problem bekommen?

Plauen
Eislaufen wird für Schulen durch die neue Eisbahn immer attraktiver. Die Verbindung von Sport und Weihnachtsmarktbesuch begeistert Lehrer und Schüler. Doch es mehren sich Bedenken. Nicht ohne Grund.
Anders als beispielsweise in Crimmitschau, Chemnitz oder Dresden war Eislaufen für Plauener Schulen in den zurückliegenden Jahren kein großes Thema. Mit der Eisbahn auf dem Topfmarkt wird dieser Sport aber nun auch für Schulklassen in Plauen interessant.
