Diskussion im Vogtland um Zukunft der „Bimm“: Was ist die Plauener Straßenbahn wert, Herr Wittek-Brix?

Plauen
Plauen. Steht die Plauener Straßenbahn vor der Insolvenz? Verkehrsexperte Robert Wittek-Brix hält die Diskussion im Vogtland über die Defizite der Tram für absurd: Ein Blick auf Buchungstricks, Fixkosten und Fehler der Vergangenheit.
Freie Presse: Herr Wittek-Brix, die von der Stadt Plauen betriebene Straßenbahn steuert auf eine Insolvenz zu. Das Defizit wird größer. Der zuständige Nahverkehrsverband schießt nicht genug Geld zu. Was ist die Plauener Straßenbahn wert?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.