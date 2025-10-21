Diskussionen im Netz um ausgebliebene Waschbär-Rettung in Plauen

Eine angebliche Katze im Baum entpuppte sich als wildes Raubtier. Die Tierretter aus Plauen zogen daraufhin wieder ab.

Die ausgebliebene vermeintliche Rettung eines Waschbären in Plauen hat in sozialen Netzwerken im Internet zu Diskussionen geführt. Die Tierrettung Plauen war am Montagvormittag alarmiert worden, weil angeblich eine Katze in einem Baum an der Alleestraße festsaß. Bei Eintreffen stellten die Tierretter fest, dass es sich um einen Waschbären...