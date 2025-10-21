Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Waschbären sehen zwar putzig aus, gelten aber als gefährliche Raubtiere.
Waschbären sehen zwar putzig aus, gelten aber als gefährliche Raubtiere. Bild: Fredrik von Erichsen/dpa
Plauen
Diskussionen im Netz um ausgebliebene Waschbär-Rettung in Plauen
Redakteur
Von Swen Uhlig
Eine angebliche Katze im Baum entpuppte sich als wildes Raubtier. Die Tierretter aus Plauen zogen daraufhin wieder ab.

Die ausgebliebene vermeintliche Rettung eines Waschbären in Plauen hat in sozialen Netzwerken im Internet zu Diskussionen geführt. Die Tierrettung Plauen war am Montagvormittag alarmiert worden, weil angeblich eine Katze in einem Baum an der Alleestraße festsaß. Bei Eintreffen stellten die Tierretter fest, dass es sich um einen Waschbären...
12:30 Uhr
1 min.
HOT 05 Futsal macht sich auf intensives Spiel in Bielefeld gefasst
Für Hohenstein-Ernstthal steht das sechste Saisonspiel in der Bundesliga an. Bisher hab es drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage.
Das Bundesligateam aus Hohenstein-Ernstthal muss am Samstag zum Tabellensiebenten. Die Länderspielpause ist recht unterschiedlich genutzt worden.
Monty Gräßler
29.09.2025
1 min.
Verkehrsbehinderungen nach Unfall in Plauen
Die Polizei musste am Montagvormittag einen Verkehrsunfall in Plauen aufnehmen.
Gegen 10 Uhr war es auf einer Bundesstraße in der Kreisstadt des Vogtlandes zu einer Kollision gekommen. Was bisher bekannt ist.
Swen Uhlig
12:30 Uhr
4 min.
Mit Tatort-Melodie gegen Betrüger: Die etwas andere Präventionsveranstaltung in Limbach-Oberfrohna
Mit Hilfe des Polizeiorchesters klärte Polizeirätin Maika Nitzsche in Limbach-Oberfrohna zum Telefonbetrug auf.
Fast täglich verzeichnet das Glauchauer Polizeirevier versuchten Telefonbetrug. Opfer gibt es auch in Limbach-Oberfrohna. Ein Konzert des Polizeiorchesters warnte auf besondere Weise vor den Tätern.
Julia Grunwald
06.10.2025
5 min.
Waschbär breitet sich in Mittelsachsen aus: Was könnte eine Fangprämie bringen?
Waschbären breiten sich auch im Landkreis Mittelsachsen immer weiter aus.
Ein nachtaktiver Eindringling sorgt für Diskussionen: Waschbären breiten sich rapide aus. Jäger fordern Fangprämien. Doch das Umweltministerium bleibt skeptisch.
Franziska Bernhardt-Muth
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
Mehr Artikel