Schüler der Klasse 3a vor dem Logo der Grundschule, das erst kürzlich angebracht wurde. Bild: Ellen Liebner
Schüler der Klasse 3a vor dem Logo der Grundschule, das erst kürzlich angebracht wurde. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Drei auf einen Schlag: Jößnitz feiert großes Jubiläen-Wochenende
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gleich drei Institutionen begehen in dem Plauener Ortsteil 2025 ein Jubiläum. Also drei Gründe für die Jößnitzer, ausgiebig zu feiern. Was genau Besucher erwartet.

Es ist ein Fest für die Jößnitzer, das man so auch nicht alle Tage feiert. Denn an diesem Wochenende begeht der Plauener Ortsteil gleich drei Jubiläen auf einen Schlag: 30 Jahre Jugendfeuerwehr, 50 Jahre Schulstandort an der Gerhart-Hauptmann-Straße und sein 75-jähriges Bestehen feiert der Verein SG Jößnitz. Unter dem Slogan „Jößnitz...
