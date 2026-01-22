MENÜ
  • Drei Monate nach dem schweren Brand im Plauener Parkhotel: So läuft es jetzt im Vier-Sterne-Haus

Hotelier Udo Gnüchtel schaut nach vorn: „Was bliebt uns anderes übrig?“
Plauen
Drei Monate nach dem schweren Brand im Plauener Parkhotel: So läuft es jetzt im Vier-Sterne-Haus
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Feuer hatte im Herbst Teile des Hotels unbewohnbar gemacht. Inzwischen sind fast alle Schäden behoben. Hotelchef Udo Gnüchtel gibt sich zuversichtlich – „was bleibt uns auch anderes übrig?“

200.000 Euro: Auf diese Höhe war der Schaden nach dem Brand Anfang Oktober in Udo Gnüchtels Parkhotel geschätzt worden. „Vielleicht brauchen wir diese Summe nicht ganz“, sagt der Plauener Unternehmer jetzt, drei Monate danach. Mittlerweile ließe sich das ganz gut abschätzen, denn das meiste, was bei dem Unglück in jener Oktobernacht...
