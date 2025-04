Drei Tage nach dem Großbrand in Schönberg: So geht es dem Landwirt und seiner Familie

Nach dem Großbrand in Schönberg gibt es großen Dank für die ehrenamtliche Arbeit der Feuerwehren. Ein Freund spricht für das Brandopfer und auch der Einsatzleiter hat etwas zu sagen.

Gute Nachrichten gab es am Donnerstag in der Rosenbacher Gemeinderatssitzung. Der Großbrand am Dienstag im Ortsteil Schönberg war am Donnerstagabend eines der bestimmenden Themen. Gemeinderat Max Schuster, selbst Schönberger und Landwirt, steht als Freund in engem Kontakt zu jenem Landwirt, auf dessen Hof das Feuer gewütet hat. Er konnte...