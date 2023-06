Drei Tage Trubel in der Stadt: Tausende Besucher strömten zum Plauener Spitzenfest

Ein einfacher Schalter-Klick mit großer Wirkung gab am Freitagabend den Startschuss für das dreitägige Partywochenende der Vogtländer. Von zehn abwärts zählte Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) gemeinsam mit dutzenden Schaulustigen um die Kult-Reklame „Plauener Spitze - bekannt auf dem Weltmarkt“ in der Dürerstraße neu zu erleuchten. So...